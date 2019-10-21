HTC تطلق نسخة رخيصة من "هاتفها المشفر"

بعد أن لاحظت الإقبال الواسع على تداول العملات الرقمية وشراء الإلكترونيات المخصصة لهذا الغرض ، قررت HTC إطلاق نسخة جديدة من الهواتف المشفرة.

وتبعا للتسريبات فإن HTC تستعد لإطلاق النسخة 1S المعدلة من هواتف Exоdus، بسعر منافس يبلغ 244 دولارا فقط.

ومن المفترض أن يأتي الهاتف الجديد بهيكل محمي من الماء والغبار، مصنوع من البلاستيك الشفاف، شبيه بهياكل هواتف Exоdus الحالية، مزود بشاشة بمقاس 5.7 بوصة، دقة عرضها (1440/720) بيكسل.

youtube/ 91mobiles

وسيحصل هذا الهاتف على منفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 3000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

وسيزود بمعالج Snаpdragon 435، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 400 غيغابايت عبر بطاقات micrоSD ، لاستيعاب محفظات عملات بيتكوين الرقمية.

كما أرفقته HTC بمنفذ micro-USB، ونظام تشغيل Android 8.1 OS، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل، وكاميرا أساسية بدقة 13 ميغابيكسل أيضا.

المصدر: 4APK