"فيسبوك" تحجب المطبخ الروسي

حجبت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صفحة مشروع RT Russian Kitchen التابع لقناة RT التلفزيونية الفضائية الروسية الذي يتضمن معلومات عن وصفات المطبخ الروسي القومي.

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وقال رئيس تحرير مشروع Russia Beyond ، فسيفولود بوليا، إن الصفحة المذكورة فيها 40 ألف مشترك. وتلقت إدارة الصفحة قبل حجبها تحذيرا ادعى أن الحساب يوزع رسائل مزعجة، وتم حجبه دون أن يتلقى إي إعلام إضافي بهذا الشأن.

وحسب، فسيفولود بوليا، فإن الخدمة التقنية لـ"فيسبوك" لا ترد على رسائل بعث بها الحساب إليها.

يذكر أن شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كانت قد أفادت في مايو الماضي بأنها حجبت مئة حساب روسي "غير موثوق به" قامت بتغطية التطورات الأخيرة في أوكرانيا.

وعلقت على ذلك رئيسة تحرير قناة RT، مارغاريتا سيمونيان، قائلة إن البورش (حساء الكرنب) والشمرة والفطائر والمايونيز هي رسائل مزعجة انتهكت قوانين أقرها زوكيربرغ بعد أن طلبت منه روسيا الإشارة إلى مواقع إقامة إداراته. وصرتم تعيشون في بلد انتصرت فيه الرقابة الأمريكية ويجب عليكم التأقلم مع تلك الفكرة".

المصدر: نوفوستي