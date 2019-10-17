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Realme تعود بقوة عبر هاتف متطور

العالم الرقمي

Realme تعود بقوة عبر هاتف متطور
youtube/TechZG
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فاجأت Realme عشاق التقنية من جديد وأزاحت الستار عن هاتف متطور سعره نحو 385 دولارا.

ويأتي هذا الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار، وشاشة AMOLED بمقاس 6.5 بوصة ودقة عرض (2400/1080) بيكسل، مدمج فيها ماسح لبصمات الأصابع.

ويتعامل Realme X2 Pro  بسرعة كبيرة جدا مع البيانات بفضل معالج Snapdragon 855 Plus، أقوى معالج موجود في الأسواق، وذاكرة وصول عشوائي 6/8/12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64/128/256 غيغابايت، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، تعمل مع خاصية الشحن السريع SuperVOOC باستطاعة (50 واطا).

Realme تعود بقوة عبر هاتف متطور
youtube/ TechTablets.com

ويحوي هذا الهاتف أيضا شريحة NFC، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ UCB-C، ومكبرات صوت متطورة تدعم تقنية Dolby Atmos.

أما الكاميرا الأساسية للهاتف فجاءت بأربع عدسات مدعمة بتقنيات Samsung GW1، دقة عرضها (64+13+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 16 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه.

المصدر: chudatech

 

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