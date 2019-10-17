Realme تعود بقوة عبر هاتف متطور

فاجأت Realme عشاق التقنية من جديد وأزاحت الستار عن هاتف متطور سعره نحو 385 دولارا.

ويأتي هذا الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار، وشاشة AMOLED بمقاس 6.5 بوصة ودقة عرض (2400/1080) بيكسل، مدمج فيها ماسح لبصمات الأصابع.

ويتعامل Realme X2 Pro بسرعة كبيرة جدا مع البيانات بفضل معالج Snapdragon 855 Plus، أقوى معالج موجود في الأسواق، وذاكرة وصول عشوائي 6/8/12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64/128/256 غيغابايت، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، تعمل مع خاصية الشحن السريع SuperVOOC باستطاعة (50 واطا).

youtube/ TechTablets.com

ويحوي هذا الهاتف أيضا شريحة NFC، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ UCB-C، ومكبرات صوت متطورة تدعم تقنية Dolby Atmos.

أما الكاميرا الأساسية للهاتف فجاءت بأربع عدسات مدعمة بتقنيات Samsung GW1، دقة عرضها (64+13+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 16 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه.

المصدر: chudatech