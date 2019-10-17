تعرف على أحدث هواتف "هواوي" في الأسواق
قررت "هواوي" تعزيز مواقعها في سوق الهواتف الذكية عبر هاتف جديد بمواصفات متطورة وسعره قرابة الـ 400 يورو.
ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية التي يأتي بها هاتف Nova 5T الجديد:
-هيكل أنيق من الزجاج والبلاستيك مقاوم للماء والغبار.
- شاشة بمقاس 6.26 بوصة بدقة عرض (2340/1080) بيكسل.
- معالج Kirin 980 ثماني النوى.
- بطارية بسعة 3750 ميلي أمبير، تعمل مع خاصية الشحن السريع (22.5 واط).
- نظام تشغيل Android 9 Pie مع واجهات EMUI 9.1.
- منفذ UCB-C ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.
- منفذان لبطاقات الاتصال.
- ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت.
- ذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.
- كاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (48+16+2+2) ميغابيكسل.
- كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل، بميزة التعرف على الوجوه.
- ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.
المصدر: ixbt.com