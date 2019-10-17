"غوغل" تكشف رسميا عن أحدث هواتف Pixel

استعرضت شركة" غوغل" خلال مؤتمرها السنوي الأخير نموذجين جديدين كليا من هواتف Pixel التي تصنف من بين أفضل الهواتف الذكية وأكثرها تطورا.

والهاتف الأول Pixel-4 جاء بهيكل مميز بوزن 162 غ، محمي من الماء والغبار وفق معايير IP68 العالمية، مزود بشاشة P-OLED بمقاس 5.7 بوصة، دقة عرضها (2280/1080)، وأبعادها "19:9"، قادرة على عرض فيديوهات بدقة HDR.

ويضمن أداءه الممتاز معالج Snapdragon-855 ثماني النوى، بتردد 2.8 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات adreno 640، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 2800 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع (18 واطا).

ويملك هذا الهاتف كاميرا أساسية مزدوجة العدسة بدقة (12.2+16) ميغابيكسل، مزودة بمثبت صورة بصري OIS، وتقنية PDAF، ولها القدرة على تصوير فيديوهات بدقة 4k، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، تتعامل مع خاصية التعرف على الوجوه.

أما الهاتف الأكبر Pixel 4 XL فقد امتاز عن Pixel-4 بشاشة بمقاس 6.3 بوصة، بدقة عرض (3040/1440) ، وبطارية بسعة 3700 ميلي أمبير.

ومن أبرز الميزات التي حصل عليها الهاتفان ميزة Motion Sense للتحكم بالهاتف عبر إيماءات اليد، إضافة إلى تطبيق Recorder الذي يحول الكلام إلى نصوص مكتوبة، كما ستدعم هذه الهواتف ميزة Live Caption التي ستعتمد على الذكاء الصناعي لتحويل الكلام في مقاطع الفيديو إلى كلمات مقروءة عبر تقنية الترجمة الفورية.

المصدر: وكالات