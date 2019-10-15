خبراء يطالبون مستخدمي "أندرويد" بحذف 15 تطبيقا خطيرا

قال خبراء الأمن في شركة Sophos البريطانية، إن متجر "غوغل بلاي" يحتوي على 15 تطبيقا خطيرا تهدد هواتف "أندرويد" بخرق كبير للبيانات.

ويعمل بعض التطبيقات في الخفاء لتجنب اكتشافها، وفقا لتقارير Birmingham Mail. ويشكل معظمها مصدر إزعاج كبير، من خلال غمر شاشة الهاتف بالإعلانات المتكررة.

وعلى الرغم من حذف التطبيقات من مركز تحميل "غوغل"، إلا أنها ما تزال مثبتة على أكثر من 1.3 مليون هاتف.

وتشمل التطبيقات ما يلي:

• فلاش على المكالمات والرسائل (Flash On Calls & Messages).

• قراءة رمز الاستجابة السريعة (Read QR Code).

• إيماجن ماجيك (Imagine Magic).

• جينيريت إيلفس (Generate Elves).

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• Savexpense

• QR Artifact.

• Find Your Phone : Whistle.

• Scavenger - - - speed guard.

• Auto Cut Out Pro.

• Background Cut Out.

• Photo Background.

• معالجة الصورة ( ImageProcessing).

• Background Cut Out New.

• Auto Cut Out.

ويعرض أحد التطبيقات، Flash On Calls & Messages، رسائل خطأ مزيفة عند تشغيله.

وفي حديثه مع TechRadar، قال الباحث الرئيس أندرو براندت: "إذا كنت تشك في أن أحد التطبيقات التي قمت بتحميلها مؤخرا تخفي ضررا خبيثا، انقر فوق الإعدادات ثم التطبيقات والإشعارات، حيث تظهر التطبيقات التي فُتحت مؤخرا في أعلى قائمة الصفحة. وإذا كان أي من هذه التطبيقات يستخدم أيقونة "أندرويد" العامة ولديها أسماء صوتية عامة ("النسخ الاحتياطي"، "التحديث"، "خدمة المنطقة الزمنية")، اضغط على الرمز العام ثم فوق "فرض الإيقاف" متبوعا بـ"إلغاء التثبيت"".

ويُنصح الناس بقراءة مراجعات التطبيقات بالكامل قبل تنزيلها.

المصدر: ميرور