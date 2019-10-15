ZTE تطلق هاتفا بقدرات تصوير مميزة

تستعد شركة ZTE لإطلاق هاتف متطور جديد بقدرات تصوير مميزة، سعره قرابة الـ 300 دولار.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف الجديد سيأتي بهيكل مصنوع من البلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، وزنه 164 غراما، بأبعاد 155/8.9/72 غ، مزود بشاشة بمقاس 6 بوصات، بدقة عرض 720/1560 بيكسل.

وسيعمل هذا الهاتف بمعالج ثماني النوى بتردد 2.2 غيغاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع، وسيحصل على منفذين لبطاقات الاتصال، وشريحة NFC، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وأحدث نظام "أندرويد"، إضافة إلى بطارية بسعة 4870 ميلي أمبير، تعمل مع خاصية الشحن السريع.

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أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة بدقة (16+8+2) ميغابيكسل، مزودة بخاصية التقريب والتثبيت الأوتوماتيكي للصورة، والكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 16 ميغابيكسل.

المصدر: 4APK