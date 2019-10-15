ميزة مهمة قد تنقذ حياتك في ساعات "آبل"

يجهل العديد من مستخدمي ساعات "آبل" الذكية وجود ميزة مهمة في تلك الساعات قد تكون سببا في إنقاذ حياتهم يوما ما.

وتعتبر ميزة "السقوط المفاجئ" التي طورتها "آبل" عام 2015 وأضافتها إلى خدمات الطوارئ SOS في ساعاتها من الميزات الهامة التي خصصت لإنقاذ أرواح المستخدمين، ففي حال كان المستخدم قد فعّل تلك الميزة في ساعته، واستشعرت الساعة سقوطا مفاجئا له دون أن يتحرك بعدها لـ 60 ثانية تقوم الساعة تلقائيا بإرسال نداء استغاثة إلى الإسعاف أو أي جهة مبرمجة فيها مسبقا، وترسل لتلك الجهات معلومات عن الموقع الجغرافي للمستخدم.

والشيء البارز في هذه الميزة أيضا أنها تجعل Apple Watch تصدر تنبيها صوتيا عند استشعار سقوط مفاجئ للمستخدم لتصحيه في حال كان مغمى عليه، وفي حال كان صاحب الساعة بخير يتوجب عليه فقط الضغط على خيار "أنا بخير" I’m OK حتى لا تستنجد ساعته بأحد.

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ولتفعيل هذه الميزة يجب على مالك Apple Watch التوجه إلى خيار my watch في هاتفه الذكي، والانتقال إلى خيار SOS، وبعدها الضغط على زر "اكتشاف السقوط المفاجئ" ليتحول إلى اللون الأخضر.

المصدر: وكالات