"آبل" تتخلص من ثغرة خطيرة في iTunes

أعلنت شركة "آبل" عن تصحيح ثغرة برمجية في تطبيقات iTunes التي تعمل مع حواسب "ويندوز".

وأشارت مواقع معنية بشؤون التقنية إلى أن "آبل" أطلقت الإصدارات الطارئة (iTunes 12.10.1 ) و(iCloud 7.14) للحواسب العاملة بأنظمة "ويندوز" بعد أن وصلتها معلومات تشير إلى وجود ثغرة برمجية خطيرة في تطبيقات iTunes المخصصة لتلك الأجهزة.

وتبعا لشركة Morphisec المتخصصة بأمن المعلومات فإن الثغرة التي كانت في برمجيات iTunes على حواسب "ويندوز" سمحت لقراصنة الإنترنت بالتحايل على برامج مكافحة الفيروسات الموجودة في تلك الحواسب، ومكنتهم من تحميل برمجيات "الفدية" الخبيثة من نوع BitPaymer .

وتعتبر برمجيات BitPaymer من أخطر برمجيات "الفدية" التي انتشرت في العالم مؤخرا، ويمكن للهاكرز من خلالها تشفير ملفات البيانات والتطبيقات والبرامج في حاسب الضحية، ومطالبته بدفع مبالغ مالية لقاء فك تشفير بيانات جهازه.

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وتجدر الإشارة إلى أن "آبل" كانت قد أزالت تطبيق iTunes في نظام Catalina الذي يعد أحدث نسخة من أنظمة macOS المخصصة لتشغيل حواسبها الشخصية والمكتبية، واستبدلته بتطبيقات أخرى، وعززت نظام التشغيل الجديد بميزة "قفل التنشيط" أو Activation Lock، وميزة Gatekeeper لزيادة أمن التطبيقات.

المصدر: overclockers