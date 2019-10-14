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Blade A7s هاتف مميز بسعر 110$!

العالم الرقمي

Blade A7s هاتف مميز بسعر 110$!
youtube/Quke.ru
صورة أرشيفية
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قررت شركة ZTE الصينية تعزيز مبيعاتها في سوق الأجهزة الذكية عبر هاتف مميز سعره 110 دولارات فقط.

ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية لهذا الهاتف الذي سيطرح في الأسواق قريبا:

 -هيكل أنيق من البلاستيك مقاوم للصدمات والخدوش.

- شاشة بمقاس 6.09 بوصة بدقة عرض (156/750) بيكسل.

- معالج MеdiaTek Hеlio P22، بتردد يصل إلى 2.2 غيغاهيرتز.

- معالج رسوميات IMG PоwerVR GE8320.

- ذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت.

Blade A7s هاتف مميز بسعر 110$!
4apk.ru

- ذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع.

- بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

- كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (16+8+2) ميغابيكسل.

- كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

Blade A7s هاتف مميز بسعر 110$!
4apk.ru

- نظام تشغيل Andrоid 9 Pie مع واجهات MiFаvor 9.1.

- الوزن: 164 غ.

- الأبعاد: 155/72.7/8.9 ملم.

المصدر: 4APK

 

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