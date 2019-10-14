Blade A7s هاتف مميز بسعر 110$!
قررت شركة ZTE الصينية تعزيز مبيعاتها في سوق الأجهزة الذكية عبر هاتف مميز سعره 110 دولارات فقط.
ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية لهذا الهاتف الذي سيطرح في الأسواق قريبا:
-هيكل أنيق من البلاستيك مقاوم للصدمات والخدوش.
- شاشة بمقاس 6.09 بوصة بدقة عرض (156/750) بيكسل.
- معالج MеdiaTek Hеlio P22، بتردد يصل إلى 2.2 غيغاهيرتز.
- معالج رسوميات IMG PоwerVR GE8320.
- ذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع.
- بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.
- كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (16+8+2) ميغابيكسل.
- كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.
- نظام تشغيل Andrоid 9 Pie مع واجهات MiFаvor 9.1.
- الوزن: 164 غ.
- الأبعاد: 155/72.7/8.9 ملم.
المصدر: 4APK