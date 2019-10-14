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"إتش بي" تنقذ حواسبها بتحديث طارئ

العالم الرقمي

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أعلنت شركة "إتش بي" عن إطلاقها تحديثا برمجيا طارئ لحماية حواسيبها من خطر الاختراق.

وتشير العديد من المواقع المتخصصة بشؤون التقنية إلى أن "إتش بي" أطلقت تحديثا أمنيا لتطبيق HP  Touchpoint Analytiالموجود في حواسيبها بعد أن اكتشف الخبير في أمن المعلومات بيليغ هادار، أن التطبيق يحوي على ثغرة برمجية تساعد في اختراق الحواسيب.

وتكمن خطورة الثغرة الأمنية المكتشفة في التطبيق المذكور بأنها تساعد قراصنة الإنترنت على الوصول إلى حواسيب مستخدمي HP، وتحميل ملفات DLL ضارة بتلك الحواسيب للوصول إلى ما يسمى بـ"حقوق المستخدم" في تلك الأجهزة، ليتحكموا بعدها بالعديد من البرمجيات والتطبيقات الموجودة فيها.

ويعتبر HP Touchpoint Analytics أحد البرامج التي تثبتها HP في حواسيبها قبل بيعها للمستخدمين، وتعتمد عليه في الحصول على بيانات تتعلق بالحواسيب وبعض التطبيقات المثبتة عليها.

وغالبا ما أثار هذا التطبيق حفيظة مستخدمي الحواسيب، فبعضهم من وصفه بأنه "برنامج تجسس"، وآخرون اشتكوا من أنه يتسبب في إبطاء عمل الأجهزة.

المصدر: وكالات

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