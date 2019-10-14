تسريبات تكشف مواصفات هاتف "سامسونغ" القادم
سربت مواقع مختصة بشؤون التقنية معلومات تفصل مواصفات هاتف Galaxy A91 المنتظر من "سامسونغ".
وتبعا لموقع SamMobile فإن الهاتف الجديد سيأتي بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، وأبعاد "20:9".
وسيضمن أداءه الممتاز معالج snapdragon 855، الذي يصنف من بين أفضل معالجات الهواتف حاليا، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 2 تيرابايت.
وسيحصل هذا الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، تعمل مع خاصية الشحن السريع عبر شاحن (45 واط)، إضافة إلى منفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ USB-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني ونقل البيانات لاسلكيا.
أما الكاميرا الأساسية لهذا الجهاز فستكون ثلاثية العدسة بدقة (48+12+5) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل، تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه، ومزودة بفتحة عدسة واسعة f/2.2 تسمح لها بالتقاط صور عالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة.
المصدر: وكالات