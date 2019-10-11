"اليونيسيف" تعلن بدء قبولها التبرعات بالعملات الرقمية

أعلنت "اليونيسيف"، المنظمة الخيرية العالمية التابعة للأمم المتحدة لمساعدة الأطفال المحرومين في جميع أنحاء العالم، قبولها التبرعات بـ"البيتكوين" و"الإيثيريوم".

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وأصبحت "اليونيسيف" بذلك أول منظمة تابعة للأمم المتحدة تتبنى العملات المشفرة، حيث ستستفيد والجهات المتلقية لتمويلها، من انخفاض الرسوم والعمولات المفروضة على تحويل الأموال إلى الخارج، باستخدام العملات الرقمية، بالإضافة إلى تمكين المانحين من معرفة كيفية صرف مساهماتهم في مختلف المبادرات.

وعندما تتلقى "اليونيسف" تبرعا بالعملات المشفرة، فلن يتم صرفها مقابل عملة وطنية، وبدلا من ذلك، ستحافظ عليها بشكلها الرقمي وترسلها لتمويل البرامج والعمليات التي تساهم فيها كعملة رقمية، وبذلك ستحافظ على شفافيتها أمام المانحين، وستضمن حصول المستلمين على نسبة أكبر من المساهمة الأصلية مقارنة بالنقد.

ولتجنب فقدان قيمتها، نظرا للتغير المفاجئ والكبير للعملات الرقمية، فإن "اليونيسف" ستعتمد على البيتكوين والإيثيريوم فقط في البرامج قصيرة المدى كونها تحافظ على استقرار نسبي في أسعارها.

المصدر: إنغيدجت