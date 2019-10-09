"سوني" تكشف عن أحدث هواتفها

كشفت شركة "سوني" مؤخرا عن هاتف Xperia 8 الذي تأمل من خلاله المنافسة في سوق الهواتف الذكية متوسطة الثمن.

وجاء الهاتف بهيكل أنيق بوزن 170 غراما، مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP65/68 العالمية، مزود بشاشة LCD بدقة (2530/1080) بيكسل وأبعاد "21:9".

كما زودت "سوني" هذا الهاتف بماسح لبصمات الأصابع، موضوع على الحافة اليمنى من الهيكل، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وتقنية LDAC التي تؤمن أصواتا ممتازة أثناء الاستماع للموسيقى.

ويعمل Xperia بمعالج Snapdragone -630 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 2760 ميلي أمبير، مع خاصية الشحن السريع وشاحن (18واطا).

youtube/ Isa Marcial

أما الكاميرا الأساسية لهذا الهاتف فجاءت ثنائية العدسة، بدقة (12+8) ميغابيكسل، بفتحات عدسة f/1.8، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل، وخاصية التعرف على الوجوه.

وسيطرح هذا الهاتف في أسواق اليابان أواخر أكتوبر الجاري، بعدة ألوان هي الأبيض والأسود والأزرق والبرتقالي، بسعر 505 دولارات تقريبا.

المصدر: وكالات