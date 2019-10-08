DJI تدخل عالم الكاميرات المحمولة الصغيرة (فيديو)

قررت شركة DJI المعروفة بتطوير الإلكترونيات منافسة GoPro عبر كاميرا محمولة صغيرة متطورة.

وجاءت كاميرا Osmo Action التي طرحتها هذه الشركة بهيكل صغير مقاوم للماء والصدمات، يمكن المستخدم من استعمالها والتصوير تحت الماء على عمق 11م.

youtube/ROZETKA

وزودت Osmo Action بعدسات ومستشعرات بدقة 12 ميغا بيكسل، قادرة على تصوير فيديوهات بدقة 4k بمعدل 60 إطارا في الثانية، وفيديوهات 4k HDR بمعدل 30 إطارا في الثانية ، كما أتت هذه العدسة بـ 3 طبقات تساعد على التقليل من تأثير "المرآة المنحنية" الذي يشوه الصور أحيانا، وحصلت على طلاء خاص يساعدها على التقاط صور واضحة في الأماكن شديدة الإضاءة.

وحصلت هذه الكاميرا أيضا على خاصية RockSteady للتثبيت الإلكتروني للصورة، وخاصية التصوير البطيء للفيديو بمعدل 240 لقطة/ثانية بدقة 1080 بيكسل، إضافة إلى شرائح لدعم الاتصال بالأجهزة وشبكات Wi-Fi وBluetooth.

وجاءت بشاشتين تعملان باللمس، واحدة على الواجهة الخلفية بحجم 2.25 بوصة، وأخرى على الواجهة الأمامية بحجم 1.4 بوصة، يمكن استعمالها لالتقاط صور السيلفي.

المصدر: chudo.tech