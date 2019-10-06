"سوني" تطلق أجهزة تلفاز بدقة 8k

استعرضت "سوني" مؤخرا أجهزة تلفاز بمواصفات متطورة، وشاشات بدقة عرض عالية جدا.

ومن أبرزها جاءت أجهزة ZG9 التي زودت بشاشات كبيرة 85 و95 بوصة، بدقة عرض مبهرة (4320/7680) بيكسل.

وزودت هذه الأجهزة بتقنيات خاصة لترشيد استهلاك الطاقة، ومعالجات X1 Ultimate المتطورة التي تتعامل مع البيانات بسرعة فائقة، وتدعم تقنية 8K X-Reality PRO.

وتتميز هذه الاجهزة بتقنية Acoustic Multi-Audio، التي تعتمد على مكبرين للصوت في أعلى الشاشة، ومكبرين آخرين في أسفلها، لتوزيع الأصوات بطريقة فريدة وكأنها تخرج من الشاشة مباشرة.

كما استعرضت "سوني" أيضا أجهزة تلفاز فيها شاشات بمقاس 77 و65 و55 بوصة، دقة عرضها (3840/2160) بيكسل، تعرض فيديوهات 4k، ومزودة بمعالجات X1 Ultimate.

وجميع الأجهزة المذكورة سابقا تعتبر من الفئة الذكية التي تعمل مع شبكات الإنترنت اللاسلكية، وتدعم تطبيقات Google Play، وYouTube، وNetflix وAmazon Video وIvi والعديد من التطبيقات التي توفر الأفلام والمسلسلات عبر الشبكة العنكبوتية.

المصدر: 4pk