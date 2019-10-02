"هواوي" تقتحم عالم الحواسب بجهاز مميز

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كشفت شركة "هواوي" مؤخرا عن حاسب شخصي جديد يتوقع أن يصبح من أكثر الحواسب مبيعا في الأسواق.

وجاء حاسب Huawei MateBook D الجديد بهيكل أنيق من البلاستيك، يزن 1.9 كلغ فقط، مزود بشاشة بمقاس 15.5 بوصة دقة عرضها (1920х1080) بيكسل.

ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية الأخرى لهذا الحاسب:

-معالج رباعي النوى Intel Core i5-8250U بتردد 1.6 غيغاهيرتز.

- معالج رسوميات Intel UHD Graphics 620.

youtube/Tech Tesseract

- ذاكرة وصول عشوائي DDR4 بحجم 8 غيغابايت.

- قرص تخزين داخلي SSD بحجم 256 غيغابايت.

- نظام تبريد خاص للمعالج.

- قدرة على العمل مع شبكات Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac وشبكات ، Bluetooth 4.1.

- منفذ: HDMI و USB 2.0، ومنفذا USB 3.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

- مكبرات صوت متطورة Dolby Atmos Sound System.

youtube/HDblog

- كاميرا ويب لمكالمات الفيديو.

- بطارية تكفيه ليعمل 8 ساعات متواصلة.

المصدر: فيستي