Galaxy القادم من "سامسونغ" سيأتي بقدرات تصوير فائقة

أكدت مواقع متخصصة بشؤون التقنية أن هاتف Galaxy S11 الذي ستطلقه "سامسونغ" صيف العام القادم سيأتي بكاميرا ذات قدرات تصوير فائقة.

وتبعا لموقع thelec الكوري الجنوبي فإن هاتف "سامسونغ" المنتظر سيحصل على كاميرا مزودة بتقنية التقريب البصري للصورة بواقع X5، وتقنية التقريب الرقمي بواقع X10.

كما من المفترض أن تكون الكاميرا الخاصة بهذا الهاتف بدقة 108 ميغابيكسل، أي بدقة الكاميرا التي ستأتي في الهاتف الذي روجت لتسويقه شركة Xiomi مؤخرا.

وستحصل هذه الكاميرا على تقنيات جديدة ستحافظ على دقة الصورة عند تكبيرها، وعلى معالج يسمح لها بالتقاط صور ممتازة في ظروف الإضاءة المنخفضة، وتصوير الفيديوهات بتقنية التسجيل البطيء.

youtube/ Техно Гарри

وتجدر الإشارة إلى أن "سامسونغ" كانت قد أعلنت منذ مدة عن استحواذها على شركة مختصة بتطوير تقنيات التصوير، وأكدت أنها ستطرح كاميرات غير مسبوقة للهواتف بدقة 108 ميغابيكسل.

المصدر: وكالات