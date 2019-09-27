Xiaomi تخطف الأنظار بهاتف كاميرته 108 ميغابيكسل

كشفت عملاق صناعة الإلكترونيات Xiaomi مؤخرا عن هاتف غير مسبوق مزود بكاميرا دقتها 108 ميغابيكسل.

وبالإضافة إلى العدسة التي أتت بدقة 108 ميغابيكسل، جاءت كاميرا الهاتف الأساسية بعدستين إضافيتين بدقة 20 و12 ميغابيكسل، لتجعل من كاميرته أفضل كاميرا مطروحة في الهواتف حاليا، ويمكنها التقاط صور بدقة (12032/924) بيكسل.

وما يميز هذا الهاتف أيضا هو هيكله القابل للطي، وشاشته المرنة التي تغطي واجهته الخارجية بالكامل، لتعملا كشاشتين منفصلتين في حال طي الهيكل.

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وزود هذا الجهاز بتقنيات تسمح لشاشته بالعمل كسماعات ومكبرات صوت، وحصل على معالج +Snapdragon 855، وبطارية بسعة 4050 ميلي أمبير، أما سعره فمن المفترض أن يصل إلى 2800 دولار.

المصدر: rg.r