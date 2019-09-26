"نوكيا" تستعد لإطلاق هاتفها الأقوى

تستعد شركة "نوكيا" الفنلندية لإطلاق هاتف جديد بميزات متطورة تجعل منه أفضل هاتف ذكي أطلقته حتى اليوم.

ومن المفترض أن يطرح هاتف Nokia-8.2 الجديد بشاشة AMOLED بمقاس 6.5 بوصة، ودقة عرض عالية، تملأ كامل مساحة واجهته الأمامية.

وسيحصل هذا الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+20+13) ميغابيكسل، ستكون من بين أفضل كاميرات الهواتف في الأسواق، وكاميرا أمامية مخفية داخل هيكله، مثبتة على قاعدة متحركة تخرج من داخل الهيكل عند الحاجة لالتقاط صور السيلفي.

youtube/Gadget Arena

وسيزود هذا الجهاز أيضا بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار، إضافة إلى أنظمة تحديد للمواقع، وشريحة NFC، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

وسيضمن أداءه الممتاز معالج Snapdragon 855 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 10/8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

ومن المنتظر أن يطلق هذا الهاتف في الأسواق أواخر العام الجاري بسعر 600 دولار تقريبا.

المصدر: وكالات