OnePlus تطوّر واحدا من أفضل الهواتف في العالم

يستعد عملاق صناعة الهواتف OnePlus لإطلاق هاتف جديد بمواصفات متطورة ليكون واحدا من بين أفضل الأجهزة الذكية في الأسواق.

ومن أبرز ما سيميز هذا الهاتف هو الكاميرا الأساسية الثلاثية العدسة التي ستتوزع عدساتها في إطار دائري الشكل موضوع على الواجهة الخلفية، والتي من المفترض أن تأتي بدقة ( 48+13+8) ميغابيكسل.

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كما من المفترض أن يحصل هذا الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل، مثبتة على هيكل متحرك يخرج من داخل جسم الجهاز الأساسي عند الحاجة لالتقاط صور السيلفي، ولها القدرة على التعامل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وسيزود هذا الجهاز بمعالج +Snapdragon 855 أقوى معالج مطروح للهواتف حاليا، والذي يمكنه العمل مع تقنيات 5G، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي 10/12 غيغابايت، وذاكرة داخلية تصل سعتها إلى 2 تيرابايت، إضافة إلى ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

ومن المفترض أن تكشف OnePlus عن هذا الهاتف قبل نهاية سبتمبر الجاري، وتطرحه في الأسواق بسعر 500 دولار تقريبا.

المصدر: 4APK