"سامسونغ" تطلق هاتفا جديدا من الفئة A الشهيرة

تستعد شركة "سامسونغ" لإطلاق نسخة معدلة من هواتف Galaxy A20 التي حققت شعبية واسعة في الكثير من بلدان العالم.

وتبعا للتسريبات فإن هاتف Galaxy A20s الجديد سيحصل على شاشة AMOLED بمقاس 6.5 بوصة بدقة عرض (2340/1080) بيكسل، تملأ كامل مساحة واجهته الأمامية تقريبا، وفيها ثقب صغير مخصص للكاميرا الأمامية.

youtube/SisTech banna

وسيحصل هذا الهاتف على معالج Snapdragon 650 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 4/3 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64/32 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 512 غيغابايت عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

وسيزود بمنفذين لبطاقات الاتصال، وماسحين لبصمات الأصابع، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني ونقل البيانات لاسلكيا، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

youtube/SisTech banna

أما الكاميرا الأساسية لهذا الجهاز فستأتي ثلاثية العدسة بدقة (13+8+5) ميغابيكسل، بخاصية التقريب الأوتوماتيكي للصورة، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 8 ميغابيكسل، بميزة التعرف على الوجوه.

المصدر: فيستي