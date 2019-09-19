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HP تكشف عن أحدث حواسبها المحمولة

العالم الرقمي

HP تكشف عن أحدث حواسبها المحمولة
youtube/Windows Central
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كشفت عملاق صناعة الإلكترونيات HP عن حاسب محمول مميز طوّرته ليكون واحدا من أفضل الحواسب المخصصة لرجال الأعمال.

ويتميز حاسب Elite Dragonfly الجديد بتصميم غاية في الأناقة والبساطة، وهيكل متين مصنوع من خليط خاص من الألومينيوم والمغنيزيوم يزن 997 غ فقط.

وجاء هذا الحاسب بشاشة تعمل باللمس بمقاس 13 بوصة، قادرة على التعامل مع أقلام HP الذكية وعرض فيديوهات بدقة FullHD و4K، ويمكن طيها بزاوية 360 درجة ليعمل الجهاز كحاسب لوحي محمول.

HP تكشف عن أحدث حواسبها المحمولة
youtube/HotHardware

كما زود هذا الجهاز بماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء، وكاميرا ويب متطورة فيها مستشعرات تعمل بالأشعة ما تحت الحمراء، ولها القدرة على التعامل مع تقنيات التعرف على الوجوه، وحصل على منفذي USB-C يدعمان تقنيات Thunderbolt 3، ومنفذ USB-A ومنفذ HDMI.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الحاسب معالج Intel vPro من الجيل الثامن، وقرص تخزين داخلي SSD بسعة تصل إلى 2 تيرابايت، وذاكرة وصول عشوائي 16 غيغابايت قابلة للتوسيع، وبطارية تكفيه ليعمل لأكثر من 16.5 ساعة بشكل متواصل.

HP تكشف عن أحدث حواسبها المحمولة
youtube/Windows Central

ومن المفترض أن يطرح هذا الجهاز في الأسواق بدءا من 25 أكتوبر المقبل بسعر يصل إلى 1500 دولار.

المصدر: فيستي

 

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