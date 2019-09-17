أبرز مميزات شاشة "غوغل" الذكية الجديدة

طرحت شركة "غوغل" مؤخرا جيلها الجديد من الشاشات الذكية بميزات تجعل منها واحدة من أكثر الإلكترونيات المنزلية تطورا في وقتنا الحالي.

ومن أهم ما يميز شاشات Nest Hub Max هو كاميراتها التي أتت بدقة 6.5 ميغابيكسل وزاوية رؤية 127 درجة، حيث توفر للمستخدم إمكانية الاتصال عبر الفيديو.

كما زودت هذه الشاشات بمايكروفونات متطورة وحساسة، وميزة المترجم الفوري، وقدرة على التعامل مع مساعد "غوغل" الصوتي للتحكم بها عن بعد عبر الأوامر الصوتية.

ويمكن استخدام شاشات Nest Hub Max كبديل عن المساعدات المنزلية الذكية، كونها توفر للمستخدم إمكانية الاتصال بالإنترنت، وتزوده بمعلومات عن أحدث الأخبار، وبيانات الطقس وحالة الازدحام المروري على الطرقات.

كما يمكن لمستخدمي هذه الشاشات الاعتماد عليها ككاميرات مراقبة منزلية عبر تفعيل Away Assist التي ترسل إشعارا إلى هاتف المستخدم الذكي عند استشعار الكاميرا لأي حركة غريبة في المنزل أثناء غياب المستخدم.

وزودت هذه الشاشات أيضا بميزات متطورة تعتمد على الذكاء الصناعي للتعامل مع تقنيات المنازل الذكية، مثل التحكم بإضاءة المنزل ودرجة حرارة غرفه عن بعد عبر الهاتف الذكي.

المصدر: وكالات