في إعلان جديد.. "آبل" تخلص مستخدميها من مشكلة تقلق راحتهم

أعلنت شركة "آبل" أنها ستبدأ في بيع قطع غيار أصلية من "آيفون" إلى متاجر إصلاح مستقلة، ما يجعل الأمر أسهل وأرخص للمستخدمين لإصلاح هواتفهم المعطلة.

وقالت "آبل" إن كل متجر تصليح مستقل، كبيرا كان أم صغيرا، سيتمكن من الحصول على قطع الغيار والأدوات ودليل الإصلاح، وغيرها من موارد الشركة الرسمية، ما يتيح إجراء إصلاحات "آيفون" الأكثر شيوعا خارج الضمان، مثل شاشة "آيفون" واستبدال البطارية، بأمان وموثوقية.

وقال جيف ويليامز، كبير المسؤولين التنفيذيين في شركة "آبل": "عندما تكون هناك حاجة إلى الإصلاح، يجب أن يكون لدى العميل ثقة في أن العملية تمت بشكل صحيح. ونعتقد أن الإصلاح الأكثر أمانا وموثوقية، تجري معالجته بواسطة فني مدرب باستخدام أجزاء أصلية تُصمم بشكل صحيح ويجري اختبارها بدقة".

وقالت "آبل" إن برنامج مزود الإصلاح المستقل سيبدأ في الولايات المتحدة قبل نشره في بلدان أخرى.

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وسيركز على الإصلاحات الخارجة عن الضمان لأجهزة "آيفون"، في حين تقدم شبكة مزود الخدمة المعتمد من "آبل"، كل من الإصلاحات داخل وخارج الضمان لجميع منتجات الشركة.

ومن المفترض أن تساعد هذه الخطوة في تخفيف الطلب المكثف على "آبل" وشركائها المعتمدين، لإصلاح ملايين الشاشات ومنافذ الشحن.

وقالت "آبل" إنها اختبرت برنامج الإصلاح الجديد لمدة عام مع 29 شركة، في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، ولكنها لم تقدم جدولا زمنيا للتطبيق الدولي المخطط له.

وسيكون البرنامج متاحا مجانيا للانضمام إلى المحلات التجارية، ولكن سيُطلب منها الحصول على فني معتمد من "آبل"، ممن تلقى دورة تدريبية مجانية مدتها 40 ساعة، ولديه اختبار مقدم من الشركة.

المصدر: ميرور