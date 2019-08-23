"واتس آب".. خدعة عبقرية لمراسلة عدد من الأصدقاء في وقت واحد

تتيح خدعة عبقرية في "واتس آب" إمكانية مراسلة مجموعة من الأصدقاء دفعة واحدة دون إنشاء دردشة جماعية جديدة.

وتشمل ميزة "البث" Broadcast، غير المعروفة من قبل الجميع، إرسال الرسالة ذاتها إلى عدة جهات اتصال، حيث يستغرق إعدادها بضع ثوان فقط.

وتعد البديل الأفضل للمحادثات الجماعية، عندما تحاول إخبار الأصدقاء ببعض المعلومات بسرعة.

وعلى سبيل المثال، ربما يرغب المستخدمون بالإعلان عن بعض الأخبار، مثل الارتباط أو الولادة، لكثير من الأفراد في وقت واحد. وتعد قوائم البث طريقة رائعة لتجنب إنشاء الكثير من مجموعات الدردشة.

- كيفية إنشاء قائمة البث:

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إذا كنت تستخدم هاتف "آيفون"، فما عليك سوى فتح التطبيق والضغط على خيار "قائمة البث" (Broadcast Lists)- شعار تجده أسفل رمز Chats (الدردشات).

وبعد ذلك، انقر فوق قائمة جديدة في الأسفل، وحدد عددا قليلا من جهات الاتصال التي ترغب في التحدث معها بشكل جماعي بانتظام.

وبمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك النقر فوق القائمة وإرسال رسالة موحدة للجميع، حيث سيتلقون رسائل منفصلة.

وبالنسبة لمستخدمي هواتف "أندرويد"، انتقل إلى شاشة الدردشات في تطبيق "واتس آب"، وانقر فوق المزيد من الخيارات، ثم "بث جديد" واضغط على رمز + لاختيار المستلمين من قائمة جهات الاتصال. وانقر فوق إنشاء ليكون لديك قائمة جديدة من مستلمي "البث".

المصدر: ذي صن