تعرف على Honor 20 Pro المتطور من "هواوي"

بدأت شركة "هواوي" مؤخرا بطرح هاتف Honor 20 Pro المتوقع أن يصبح واحدا من أكثر الأجهزة الذكية رواجا في العالم.

ومن أبرز ما يميز هذا الهاتف هو كاميرته الأساسية التي أتت ثلاثية العدسة بدقة (48+16+8) ميغابيكسل، وزودت بخاصية التقريب والتثبيت الأوتوماتيكي للصورة، والتي صنفت من بين أفضل كاميرات الهواتف في الأسواق، وكاميرته الأمامية التي جاءت بدقة 32 ميغابيكسل، وحصلت على خاصية التعرف على الوجوه.

youtube/ Android Authority

كما زود هذا الهاتف بمعالج HiSilicon Kirin 980 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت، قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، و معالج رسوميات ARM Mali-G76 MP10، وشاشة بمقاس 6.26 بوصة، ودقة عرض (2340/1080) بيكسل، وأبعاد "19.5:9".

وزود بمنفذين لبطاقات الاتصال، وأنظمة GLONASS وgps وGalileo لتحديد المواقع، ومنفذ USB Type-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وقدرة على التعامل مع شبكات Wi-Fi 802 و Bluetooth 5.0، بالإضافة إلى بوصلة وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وهيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (154/74/8.44) ملم.

المصدر: 4APK