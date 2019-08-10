هل أصبح "سكايب" جاسوسا في منازلنا؟

ذكرت بعض المواقع المختصة بشؤون التقنية أن شركة "مايكروسوفت" تسمح لبعض موظفيها والجهات المتعاملة معها، بالوصول إلى البيانات الصوتية التابعة لمستخدمي تطبيق "سكايب".

وتبعا للمواقع، فإن بعض المبرمجين المشرفين على تطوير تطبيق "سكايب" وبعض الجهات المتعاقدة مع "مايكروسوفت"، والتي تعمل مع هؤلاء المبرمجين، مسموح لهم الوصول إلى التسجيلات الصوتية لمستخدمي خدمة "الترجمة الفورية" التي يقدمها التطبيق الشهير.

وأعربت العديد من الهيئات المختصة بحماية حقوق المستهلك عن قلقها من تلك الأخبار، رغم تأكيد "مايكروسوفت" على أنها تجمع تلك البيانات بعد حصولها على إذن من المستخدمين، وأن الخبراء يعاينون عينات الأصوات دون أن يعلموا لمن تعود أصلا، ولا يحق لهم الوصول إلى أي بيانات تتعلق بنوع جهاز المستخدم صاحب الصوت.

وذكرت "مايكروسوفت" في بيان لها مؤخرا، أن عينات أصوات المستخدمين التي تحصل عليها من خدمة "المترجم الفوري" في تطبيق "سكايب" تستخدم لتحسين ميزات الخدمة وبرمجيات الذكاء الصناعي التي تتعامل مع أصوات المستخدمين من خلال مساعد Cortana فقط، ولا تستخدم لأي أغراض أخرى.

وكانت مايكروسوفت قد طرحت ميزة "المترجم الفوري" في تطبيق "سكايب" عام 2015، لتمكن المستخدمين من خلالها من ترجمة كلامهم إلى لغات أخرى بشكل فوري أثناء مكالمات الفيديو، وزودت مستخدميها بخيارات تسمح لهم بحذف البيانات الصوتية التي تحصل عليها من خلالها.

المصدر: 3dnews.ru