"إل جي" تعود لمنافسة عمالقة التقنية بهاتف متطور

تستعد شركة "إل جي" لاستعادة مراكزها المتقدمة في سوق الهواتف الذكية عبر جهاز G8x ThinQ المتطور.

وسيطرح هذا الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار مصنوع وفق معايير IP68 العالمية، ومزود بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 48 مبغابيكسل، ستكون واحدة من أفضل كاميرات الهواتف في الأسواق.

youtube/Urban Tecno

كما سيزود هذا الهاتف بحساسات خاصة تسمح للمستخدم بالتحكم بالشاشة ومعظم التقنيات الذكية فيه عبر إيماءات اليد، فلرفع مستوى الصوت على سبيل المثال يكفي للمستخدم أن يحرك أصابعه أمام الشاشة بطريقة تشبه طريقة إمساكه وتحريكه للمقبس المستدير الخاص بالصوت في المسجلات التقليدية.

youtube/Urban Tecno

وسيعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon 855 Plus القادر على معالجة البيانات بسرعة فائقة، والعمل مع شبكات الجيل الخامس من الإنترنت 5G، وسيحصل على ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، ونظامين لتحديد للمواقع عبر الأقمار الصناعية.

ومن المنتظر أن تطرح "إل جي" هذا الهاتف أواخر الصيف الجاري بسعر لن يتجاوز 650 دولارا.

المصدر: 4APK