Xiaomi تطلق هاتفا بكاميرا لم يسبق لها مثيل!

تعمل شركة Xiaomi الصينية على تطوير هاتف ذكي سيأتي بكاميرا لم تشهد مثلها الهواتف الذكية حتى اليوم.

وتبعا لقناة Ice universe المتخصصة بشؤون التقنية فإن الهاتف الجديد سيأتي بكاميرا بدقة 108 ميغابيكسل، مزودة بمستشعرات ISOCELL CMOS التي تطورها "سامسونغ"، ستكون أقوى كاميرات الهواتف الموجودة في الأسواق، وستكون قادرة على التقاط صورة بدقة (1232/9024) بيكسل.

Big news: Xiaomi announced that it will first adopt Samsung's 108MP ISOCELL CMOS! pic.twitter.com/XvA8X4UzRn — Ice universe (@Iceuniverse3) 7 августа 2019 г.

كما من المفترض أن يزود هذا الهاتف بأحدث معالجات Snapdragon التي تطورها Qualcomm، وذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 1 تيرابايت، إضافة إلى بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع ميزة الشحن السريع عبر شاحن (18 واطا).

أما الكاميرا الأمامية لهذا الهاتف فستكون بدقة 64 ميغابيكسل، ومزودة بفتحة عدسة كبيرة لتعمل بشكل جيد في الظلام، وبخاصية التعرف على الوجوه.

المصدر: 4APK