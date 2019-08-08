"سامسونغ" تكشف عن Note الجديد! (صور+فيديو)

كشفت "سامسونغ" أمس الأربعاء عن أحدث نموذجين من هواتف Note المتطورة، التي تصنف من بين أفضل الهواتف في العالم.

وجاء الهاتف الأول Galaxy Note 10 بشاشة بمقاس 6.3 بوصة، بدقة عرض(2280/1080) بيكسل، وقلم S Pen معدل يمكن استخدامه للتحكم بالفيديوهات ومقاطع الصوت وعرض الصور والكاميرا لاسلكيا.

كما حصل على بطارية بسعة 3500 ميلي أمبير، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ USB-C، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، ومعالجات Exynos 9825 و Snapdragon 855.

أما الكاميرا الأساسية للهاتف فأتت ثلاثية العدسة بدقة (12+12+16) ميغابيكسل، مزودة بخاصية التثبيت والتقريب الأوتوماتيكي للصورة، فيما جاءت الكاميرا الأمامية بدقة 10 ميغابيكسل، مزودة بخاصية التعرف على الوجوه، أما سعر هذا الجهاز فيبدأ من 949 دولارا.

والهاتف الأكبر Galaxy Note 10 Plus جاء بشاشة بمقاس 6.8 إنش، بدقة عرض (3040/1440) بيكسل، بكثافة 498 بيكسل للإنش الواحد، وحصل على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، وكاميرا أساسية ثلاثية العدسة مماثلة لكاميرا Galaxy Note 10، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميغابيكسل، تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

كما حصل على معالجات Exynos 9825 و Snapdragon 855، وذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256/512 غيغابايت، أما سعره فيبدأ من 1099 دولارا.

youtube/ 삼성전자 뉴스룸 [Samsung Newsroom]

وزودت "سامسونغ هاتفيها الجديدين بميزة الشحن السريع والشحن اللاسلكي، وقدرة على شحن الأجهزة والساعات الذكية لاسلكيا، لكن هذه الهواتف خلت من منفذ 3.5 ملم المخصص للسماعات، وحصلت على منفذ USB-C للشحن ونقل البيانات.

المصدر: فيستي