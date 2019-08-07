تعرّف على حاسب Zet Ward المتطور

بدأت روسيا مؤخرا ببيع حواسب Zet Ward M107 المتطورة، المخصصة للمصممين وعشاق ألعاب الفيديو.

جاء هذا الحاسب بهيكل أنيق مصنوع من المعدن المتين، يزن 2.9 كلغ،مزود بشاشة كبيرة بمقاس 17.3 بوصة، بدقة عرض (1920/1080) بيكسل، ومعدل تحديث يبلغ 60 هرتزا.

كما زود الجهاز بمعالج Intel Core i5 8300H، ومعالج رسوميات ممتاز من نوع Nvidia GeForce GTX 1050، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت قابلة للتوسيع، وقرص تخزين داخلي HDD بسعة 1 تيرابايت.

وحصل على بطارية متطورة تكفيه ليعمل لأكثر من 5 ساعات متواصلة، والعديد من المنافذ،منها منفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ HDMI، ومنفذ USB Type-C، ومنفذ USB، ومنفذ Ethernet مخصص للشبكات.

youtube/ Чудо техники

كما زود بلوحة مفاتيح متطورة فيها إضاءة داخلية، ولوحة تعمل باللمس مزودة بماسح لبصمات الأصابع، أما سعره فنحو 1050 دولارا.

المصدر: chudo.tech