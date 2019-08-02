"سامسونغ" تتحدى "آبل" بحاسب لوحي جديد

أعلنت شركة "سامسونغ" عن نيتها إطلاق حاسب Galaxy Tab S6 الجديد بمواصفات تجعل منه المنافس الأهم لحواسب "آبل" اللوحية.

وسيطرح Galaxy Tab S6 بنسختين، واحدة مزودة بذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت، وذاكرة تخزين عشوائي 6 غيغابايت، ثمنها 649 دولارا، وأخرى أكثر تطورا بذاكرة تخزين 256 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، سعرها 729 دولارا.

وستزود تلك الحواسب بشاشات OLED بمقاس 10.5 بوصة، بدقة عرض (2560/1600) بيكسل، كتلك الموجودة في حواسب Tab S4، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، إضافة إلى معالجات Snapdragon 855 المتطورة، وبطارية بسعة 7040 ميلي أمبير، تسمح بتشغيلها لـ 15 ساعة تقريبا.

أما هيكل هذه الحواسب فسيأتي من المعدن والزجاج، بسماكة 5.7 ملم فقط، يزن 420 غراما، مزود بـ 4 مكبرات صوت متطورة، وشاشته لها القدرة على التعامل مع الأقلام الإلكترونية S Pen، وملحق به لوحة مفاتيح قابلة للفك والتركيب تحول الجهاز إلى حاسب شخصي محمول أنيق.

Lance Ulanoff

ويمكن لمستخدمي هذه الحواسب الاعتماد على الأقلام الذكية للتحكم بها عن بعد، والتنقل بين الفيديوهات والصور وإعطاء الأوامر للكاميرا، تماما كما هو الحال مع هواتف "نوت" الأخيرة من "سامسونغ".

المصدر: فيستي