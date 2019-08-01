Xiaomi تكشف عن أقوى هاتف لعشاق الألعاب

كشفت عملاق صناعة الإلكترونيات Xiaomi عن هاتف Black Shark 2 Pro، بمواصفات تجعل منه أقوى الهواتف المخصصة لعشاق الألعاب الإلكترونية.

وجاء هذا الهاتف بهيكل أنيق، يميزه تصميمه الفريد، وشعار Black Shark الموضوع على الواجهة الخلفية، والذي ثبت على جانبيه مصابيح خاصة تتفاعل أضوائها مع الأصوات وحركة الصور أثناء تشغيل ألعاب الفيديو.

youtube/JD大手哥

ويأتي Black Shark 2 Pro بمعالج Snapdragon 855 Plus، وهو أقوى معالج موجود للهواتف حاليا، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 12 غيغابايت، وتقنية +Liquid Cool 3.0 التي تعتمد على التبريد السائل للمعالج، إضافة إلى تقنية DC Dimming 2.0.

وزود الهاتف بشاشة AMOLED بمقاس 6.39 بوصة، بدقة عرض (2340/1080) بيكسل، وأبعاد "19:9"، تدعم ميزة TrueView Display التي تجعل الصور أكثر واقعية ووضوحا، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

youtube/TECHNO AMRIT

أما الكاميرا الأساسية للهاتف فقد أتت ثنائية العدسة، بدقة (48+12) ميغابيكسل، قادرة على التعامل مع الواقع المعزز، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 20 ميغابيكسل، تتعامل مع تقنية التعرف على الوجوه.

المصدر: 4apk