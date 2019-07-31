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كيف تتخلص من الحسابات الوهمية على "تويتر"؟

العالم الرقمي

كيف تتخلص من الحسابات الوهمية على
Reuters FW1F/Lisa Shumaker
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يواجه العديد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي وخصوصا "تويتر"، مشكلات تتعلق بالحسابات الوهمية أو غير النشطة التي تشكل لهم بعض الإزعاجات أحيانا.

وللتخلص من الحسابات الوهمية على "تويتر"، ينصح الخبراء مستخدمي هذه المنصة باتباع  بعض الخطوات:

استعمال خدمة TwitterAudit:

تتيح هذه الخدمة لمستخدمي تطبيق "تويتر" معرفة المتابعين المزيفين أو غير النشطين لحساباتهم على هذا التطبيق، وللاستفادة من هذه الخدمة يجب على المستخدم التوجه إلى موقع twitteraudit.com، ومن ثم إدخال بيانات حسابه في حقل خاص، وبعدها الضغط على خيار Audit أو تدقيق، ليعرض له الموقع بعدها المتابعين الحقيقيين والمزيفين لحسابه، ويظهر نسبهم بالأرقام.

وتعتبر هذه الميزة مجانية للحسابات العادية (التي لا تحوي أعدادا كبيرة من المتابعين) على "تويتر"، ويمكن الاستفادة من خدمات أخرى مدفوعة للتحقق من متابعي الحسابات التجارية أو تلك التي تضم أكثر من 10 آلاف متابع.

استعمال خدمة Circleboom:

توفر هذه الميزة لمستخدمي "تويتر" إمكانية التحقق من حساباتهم الشخصية وحسابات العمل، وتساعدهم على تعزيز حساباتهم وتتبع نمو عدد المتابعين عبر بيانات تحليلية مفصلة.

وللاستفادة منها، يجب على المستخدم تسجيل الدخول على موقع Circleboom عبر حساب "تويتر"، وستظهر له هناك قائمة بجميع الحسابات الوهمية التي تتابع حسابه.

المصدر: وكالات

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