"سامسونغ" تطلق تلفازا بدقة عرض مذهلة!

استعرضت "سامسونغ" مؤخرا أجهزة تلفاز مزودة بشاشات مميزة قادرة على عرض الصور بدقة 8K.

وجاء تلفاز Samsung Q900R الجديد بشاشة QLED بمقاس 75 بوصة، قادرة على عرض الصور بدقة مذهلة توازي دقة 8K التي تعرضها شاشات The Wall Luxury.

والمميز في شاشات هذا التلفاز أيضا هو استهلاكها القليل من الطاقة، وقدرتها على العمل لساعات لطويلة جدا، تصل إلى 100 ألف ساعة.

كما أتت تلك الأجهزة أيضا بميزة One Invisible Connection، وميزة Ambient التي تجعل الشاشة شبه شفافة للتماشي مع ألوان الحائط المثبتة عليه.

youtube/MobileReviewcom

ويمكن استخدام Samsung Q900R أيضا كشاشة عرض كبيرة للصور، أو كمنبه، أو كشاشة لعرض أحوال الطقس ودرجات الحرارة، كونها تنتمي إلى أسرة الأجهزة الذكية التي تتصل بالإنترنت.

المصدر: فيستي