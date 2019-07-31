Acer تطلق حاسبا غير مسبوق لعشاق الألعاب!

استعرضت شركة Acer مؤخرا حاسب Triton 900 بتصميم غريب، ومواصفات تجعل منه واحدا من أفضل الحواسب الشخصية في العالم.

ومن أبرز ما يميز هذا الحاسب هو التصميم الفريد للهيكل، والذي يمكن المستخدم من التحكم بوضعية الشاشة بالشكل الذي يناسبه، إضافة إلى لوحة المفاتيح التي زود بها، والتي أتت بأزرار خاصة للتحكم بألعاب الفيديو.

كما جاء هذا الحاسب بشاشة IPS بمقاس 17 بوصة، بدقة عرض عالية (3840/2160) بيكسل، قادرة على التعامل مع الصور والفيديوهات والصور عالية الدقة الموجودة في أحدث ألعاب الفيديو الحالية، ومعالج رسوميات Nvidia GeForce RTX 2080.

http://chudo.tech

ويضمن له السرعة العالية في التعامل مع البيانات معالج Intel Core i7 ثماني النوى من الجيل الثامن، وقرص تخزين داخلي SSD بسعة 1 تيرابايت، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 32 غيغابايت.

http://chudo.tech

وزودته Acer أيضا بتقنية Waves Maxx المتطورة التي تتعقب حركة ووضعية رأس المستخدم لتوزع الأصوات بالشكل الذي يؤمن أفضل سماع للموسيقى.

المصدر: chudo.tech