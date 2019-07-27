"موتورولا" تطلق هاتفا مميزا سعره 150$!

تستعد شركة "موتورولا" لاستعادة مراكزها في مبيعات الهواتف الذكية عبر هاتف منافس سعره 150 دولار فقط.

وسيزود هذا الهاتف بهيكل أنيق مصنوع من البلاستيك بأبعاد (159/72/8.5) ملم، وشاشة بمقاس 5.5 بوصة، بدقة عرض (1440/720) بيكسل، وبطارية بسعة 3000 ميلي أمبير.

وسيعمل الهاتف بمعالج Quаlcomm Snаpdragon 435 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Adrеno 505، وموديم Snаpdragon X9 LTE بسرعة نقل للبيانات تصل إلى 300 ميغابايت/ثانية، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت، قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية.

Motorola

وسيعمل الهاتف الجديد مع شبكات Wi-Fi وBluetоoth 4.2 وLE، ويزود بمستقبل لإشارات الراديو FM، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

أما الكاميرا الأساسية له فستكون بدقة 8 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 13 ميغابيكسل، تخوله من التقاط أفضل صور السيلفي.

المصدر: 4apk