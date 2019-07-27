"هواوي" تطرح أحدث هواتفها في روسيا

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أعلنت شركة "هواوي" عن بدء مبيعات هاتفها المتطور Honor 20 Pro في روسيا وبعض الأسواق الأوروبية والآسيوية.

ومن أهم الميزات الفنية والتقنية لهذا الهاتف:

-شاشة LTPS بمقاس 6.26 بوصة، ودقة عرض (2340/1080) بيكسل، وأبعاد "19.5:9".

- معالج HiSilicon Kirin 980 ثماني النوى.

- معالج رسوميات ARM Mali-G76 MP10.

- ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت.

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- ذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت، قابلة للتوسيع.

- Wi-Fi 802، وBluetooth 5.0.

- منفذ USB Type-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

- منفذان لبطاقات الاتصال.

- كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+16+8) ميغابيكسل، بخاصية التقريب والتثبيت الأوتوماتيكي للصورة.

- كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل، مزودة بخاصية التعرف على الوجوه.

- أنظمة GLONASS وgps وGalileo لتحديد المواقع.

- ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

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- بوصلة وحساسات لاستشعار شدة الإضاءة.

- بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

- هيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (154/74/8.44) ملم.

- الوزن: 182 غ.

المصدر: فيستي