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Xiaomi تكشف عن أحدث هواتفها

العالم الرقمي

Xiaomi تكشف عن أحدث هواتفها
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قررت شركة Xiaomi اكتساح سوق الهواتف الزهيدة الثمن من خلال هاتف مميز سعره 73 دولارا فقط.

وسيطرح هاتف Qin 2 الجديد بهيكل أنيق من البلاستيك المقاوم للصدمات والخدوش، مزود بشاشة بمقاس 5.1 بوصة، وأبعاد "22.5: 9"، ودقة عرض (1440/576) بيكسل.

Xiaomi تكشف عن أحدث هواتفها
youtube

كما سيعمل بمعالج Spreadtrum SC9832E رباعي النوى، وذاكرة وصول عشوائي 1 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت، قابلة للتوسيع.

وزودته Xiaomi أيضا ببطارية بسعة 2100 ميلي أمبير، منفذ USB Type-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ونظام تشغيل خفيف وعملي مطور عن نظامAndroid 9 Pie Go Edition، بالإضافة إلى كاميرا أساسية بدقة 5 ميغابيكسل.

المصدر: 4apk

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