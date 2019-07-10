"أبل" تحدّث حواسبها المحمولة

أعلنت شركة "أبل" عن نيتها طرح جيل جديد من حواسب MacBook بميزات متطورة ستساعد هذه الأجهزة على المحافظة على مواقعها المتقدمة في سوق الإلكترونيات.

وتبعا للمعلومات ستتخلى "أبل" عن حواسب MacBook Air الصغيرة، لتستبدلها بجيل جديد من هذه الحواسب مزودة بشاشات Retina متطورة، تعمل مع ميزة True Tone التي ستمكن المستخدم من التحكم بتباين ألوانها لتبدو الصور أكثر واقعية ووضوحا.

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كما ستحصل الحواسب الجديدة على شرائح Apple T2 Security، وشريط أدوات Touch Bar معدل يعمل باللمس مثبت أعلى لوحة المفاتيح، وسماعات رأس لاسلكية Beats Studio 3، وماسح لبصمات الأصابع.

أما حواسب MacBook Pro فمن المنتظر أن تطرح بنسختين مزودتين بشاشات 15 و13 بوصة، وتعملان بتقنية Final Cut Pro X لمعالجة ملفات الفيديو عالية الدقة بسرعة كبيرة.

وستأتي النسخة الصغيرة من هذه الحواسب مع ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية SSD بسعة 256 غيغابايت.

المصدر: ixbt