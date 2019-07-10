Xiaomi تطلق هاتفا مميزا بسعر منافس

بدأت شركة Xiaomi الصينية بطرح هاتف Redmi 7A المنافس في السوق الروسية والعديد من أسواق العالم.

ومن أبرز ما يميز هذا الهاتف الذي يبدأ سعره من 110 دولارات فقط، هو هيكله الأنيق المصنوع من البلاستيك، والمزود بمنفذ خاص يستوعب بطاقتي اتصال، وبطاقة ذاكرة خارجية بسعة تصل حتى 512 غيغابايت.

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كما زود هذا الهاتف بمستقبل لإشارات الراديو "FM"، وميزة التعرف على الوجوه لقفل الشاشة وفك القفل بأمان، ومنفذ (3.5 ملم) لسماعات الرأس، وشاشة بحجم 5.44 بوصة، بدقة عرض+FHD.

ويعمل بسرعة مع البيانات بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 439 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة داخلية 32 غيغابايت، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن (10 واط).

أما الكاميرا الأساسية للهاتف فجاءت بدقة 12 ميغابيكسل، وقدرة على التقاط صور واضحة في ظروف الإضاءة المنخفضة، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 5 ميغابيكسل، وقدرة على التعامل مع تقنية التعرف على الوجوه.

المصدر: فيستي