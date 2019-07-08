"يوتيوب" يحرم مستخدميه من أحد أشهر أنواع الفيديوهات

أعلن القائمون على موقع "يوتيوب" عن تغييرات ستطال سياسة الموقع، وتحظر بعض أنواع الفيديوهات من محتواه.

وتبعا للسياسة الجديدة للموقع فإن القائمين على "يوتيوب" سيحذفون منه جميع الفيديوهات التي تتعلق بالقرصنة الإلكترونية، وسيحظرون نشر أي فيديو يتعلق بتعليم الاحتيال الإلكتروني، أو اختراق الحواسب والشبكات.

وأثارت هذه الأخبار حفيظة العديد من مستخدمي موقع "يوتيوب"، وخصوصا أن هذا النوع من الفيديوهات يعتبر ذا شعبية واسعة، والعديد من المدونين يعتمدون عليها بشكل أساسي في جذب المتابعين والمشتركين في قنواتهم التي تدر عليهم أرباحا مادية.

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وفي تعليق على الموضوع قال المؤسس المشارك لمنظمة Hacker Interchange، كودي كينزي، إن سياسة "يوتيوب" الجديدة هذه حتى لو أوقفت بعض السلوكيات غير القانونية، لكنها ستشكل ضررا للأشخاص المهتمين بأمن الحواسب.

كما أوضح أنها تشكل صدمة للذين يهتمون بمكافحة القرصنة الإلكترونية وطرق الخداع عبر الشبكة العنكبوتية، وتحرمهم من تعلم طرق الوقاية من القرصنة.

المصدر: وكالات