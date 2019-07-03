تعرف على "قاتل الهواتف الذكية" من Oppo

استعرضت شركة Oppo الصينية مؤخرا هاتفا مميزا لقّب بـ"قاتل الهواتف الذكية" في الأسواق بسبب ميزاته المتطورة وسعره المنافس.

وجاء هذا الهاتف بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار، بأبعاد (157/75/9.1 ملم)، وشاشة AMOLED كبيرة بمقاس 6.4 بوصة ودقة عرض (2340/1080) بيكسل، مزودة بماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء مدمج فيها، يعمل بكفاءة دون أن يتأثر بدرجة رطوبة كف المستخدم.

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ويعمل هذا الجهاز بنظام تشغيل "أندرويد-9" (Pie)، وفيه مكبرات صوت متطورة من نوع Dolby Atmos تضمن توزيع الصوت بآلية تشبه تلك التي توزع فيها الأصوات في السينما، بالإضافة إلى معالج Mediatek Helio p90 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت، قابلة للتوسيع.

أما الكاميرا الأساسية للهاتف فجاءت ثنائية العدسة، بدقة (48+8) ميغابيكسل، تعمل بتقنيات خاصة من "سوني" لالتقاط أدق الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

المصدر: لايف. رو