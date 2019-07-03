Xiаomi تتحدى شركات الهواتف بجهاز متطور

قررت Xiаomi اكتساح سوق الهواتف الذكية بطرح جهاز متطور وأنيق سعره أقل من 500 دولار.

وجاء Redmi K20 الجديد بهيكل غاية في الأناقة، مصنوع من مواد عالية الجودة، يميزه وجود شاشة عالية الدقة بمقاس 6.3 بوصة، تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية، بفضل خلوها من أي ثقوب مخصصة للكاميرا الأمامية، والتي وضعها الخبراء داخل جسم الجهاز، وجعلوها تخرج منه عند الحاجة لاستعمالها فقط.

youtube/ iDroidUser

والمميز في تصميم هذه الكاميرا أيضا أنها مزودة بحساسات تتنبه لسقوط الهاتف من يد المستخدم، لتدخلها الهيكل بسرعة وتحميها من الكسر.

ويمكن لهذا الهاتف التعامل مع البيانات بسرعة كبيرة بفضل معالج Snаpdragon 730، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 غيغابايت، وبطاريته الكبيرة بسعة 4000 ميلي أمبير، التي تتعامل مع ميزة الشحن السريع.

youtube/ iDroidUser

أما الكاميرا الأساسية للهاتف فجاءت ثلاثية العدسة بدقة 48 ميغابيكسل، قادرة على التقاط أدق الصور حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، والكاميرا الأمامية جاءت بميزة التعرف على الوجوه.

كما يوفر هذا الجهاز حماية ممتازة للبيانات عبر ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، يعمل بسرعة عالية، ولا يتأثر عمله برطوبة الكف.

المصدر: 4apk