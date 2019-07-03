أبرز خدمات مساعد "غوغل" المنزلي الذكي

بات مساعد "غوغل" المنزلي أحد أشهر الأدوات الذكية التي يعتمد عليها الكثيرون، وجزءا أساسيا من حياة البعض اليومية.

ومن أبرز الخدمات الإلكترونية التي يمكن أن تقدمها هذه الأداة الذكية للمستخدم:

الاستماع إلى الأخبار والموسيقى:

يمكن الاعتماد على مساعد "غوغل" المنزلي في الاستماع إلى نشرات الأخبار أو الموسيقى عبر الإنترنت، حيث يمكن للمستخدم توجيه أمر صوتي للجهاز ليشغل الأخير أغنية محددة في "يوتيوب" أو نوعا معينا من الموسيقى، أو يقرأ عناوين الأخبار الموجودة في موقع معين على الإنترنت.

معرفة حالة الطقس:

يمكن لمستخدم مساعد "غوغل" المنزلي توجيه أمر صوتي للمساعد وسؤاله عن حالة الطقس في المكان أو المدينة التي يعيش فيها، ليتواصل المساعد مع تطبيقات "غوغل" ويجلب للمستخدم تلك المعلومات.

استعمال المساعد كمنبه:

يمكن استخدام هذه الأداة الذكية كمنبه متطور لإيقاظك في الصباح، والمميز فيها هو أنك تستطيع إيقاف نغمة التنبيه عبر الأوامر الصوتية دون الحاجة للنهوض من السرير.

الاطلاع على أحدث الأفلام المعروضة:

يمكن للشخص توجيه أوامر صوتية لمساعد "غوغل" المنزلي وسؤاله عن الأفلام المعروضة في دور السينما، ليبحث المساعد في الإنترنت ويذيع المعلومات بالتفصيل للمستخدم.

المصدر: وكالات