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"أبل" تخسر أهم مصمم لأجهزتها!

العالم الرقمي

Reuters SSM/SL
كبير المصممين في شركة "أبل"، جونثان آيف
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أعلن كبير المصممين وأحد أهم المسؤولين عن تطوير هواتف "آيفون" في شركة "أبل"، جونثان آيف، عن نيته مغادرة هذه الشركة بعد أن عمل فيها نحو 3 عقود.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن آيف سيغادر "أبل" ليؤسس عمله الخاص، ويبدا مشروعا يحمل اسم "لاف فروم"، سيطلق بشكل كامل عام 2020، وستكون "أبل" أحد أهم زبائنه.

وفي مقابلة مع الصحافة قال آيف: "صحيح أنني لن أكون موظفا في آبل، لكنني سأحافظ على علاقة قوية معها، آمل أن يستمر هذا الأمر لسنوات وسنوات".

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ويرى الخبراء أن رحيل هذا الخبير عن "أبل" سيشكل صدمة في صفوف المستثمرين وفي صفوف العاملين فيها، وخصوصا مصممي هواتف "آيفون"، كونه عمل لسنوات ككبير للمصممين هناك، وكان من المساهمين الأوائل في تطوير هواتفها، وجعل هذه الأجهزة من الأكثر رواجا في العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن "أبل" خسرت هذا العام أيضا إحدى أهم موظفاتها، أنجيلا أرندتس، التي شغلت منصب نائب مدير المبيعات والإشراف على عمل متاجر "Apple Store"، والتي غادرت منصبها بعد الانخفاض الملحوظ في المبيعات الذي لوحظ بوضوح بعد طرح الدفعة الأخيرة من هواتف آيفون.

المصدر: وكالات

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