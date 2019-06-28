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تنبيه.. 3 أيام ويختفي "واتس آب" من بعض الأجهزة!

العالم الرقمي

تنبيه.. 3 أيام ويختفي
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"واتس أب" يودع هذه الأجهزة إلى الأبد
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أعلنت مواقع متخصصة بالعالم الرقمي وتقنياته أن "واتس آب" سيختفي من متجر "مايكروسوفت" الإلكتروني بعد 3 أيام فقط.

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تحديث
تحديث "واتس آب" يمنع مستخدمي أندرويد من ارتكاب خطأ محرج

وأكد تقرير معلوماتي، وفقا لصحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية، خبر إلغاء الدعم نهائيا لجميع مستخدمي الهواتف المحمولة العام، التي تعمل بنظام ويندوز وتطبيقاته ومن ضمنها "واتس آب".

وأضافت الصحيفة، أن تطبيق "واتس آب" المخصص لهواتف "ويندوز فون" سيفقد الدعم الفني بصورة كاملة نهاية عام 2019، بالإضافة لكل الهواتف العاملة بنظام "أندرويد 2.3.7" أو "آي أو إس 7" وما دون.

ونوه التقرير بأن الراغبين في تشغيل "واتس آب" عبر تلك الهواتف المحمولة القديمة الاستعانة بـ "واتس أب ويب" .

يذكر أن جميع الهواتف الذكية الأخرى التي تستخدم أنظمة تشغيل أخرى لا تزال داعمة لـ "واتس آب" مع كامل تحديثاته وميزاته.

المصدر: عكاظ

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