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Lenovo تغزو الأسواق بحاسب متطور وأنيق

العالم الرقمي

Lenovo تغزو الأسواق بحاسب متطور وأنيق
youtube/ Lenovo
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استعرض عملاق صناعة الإلكترونيات Lenovo مؤخرا حاسب ThinkBook 13 الشخصي الذي طور لخدمة رجال الأعمال والمصممين.

وجاء هذا الحاسب بهيكل أنيق وخفيف بوزن 1.3 كلغ فقط، مزود بشاشة IPS بمقاس 13 بوصة، ودقة عرض (1920/1080) بيكسل، يمكن طيها بزاوية 170 درجة، وماسح لبصمات الأصابع لضمان دخول آمن إلى البيانات.

Lenovo تغزو الأسواق بحاسب متطور وأنيق
chudo.tech

كما طرح بعدة نسخ تعمل بمعالجات Intel Core i5-8265U وIntel Core i7-8565U من الجيل السابع، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 16 غيغابايت، ومعالج رسوميات Intel UHD Graphics 620، وقرص تخزين داخلي من نوع SSD بحجم 512 غيغابايت.

وحصل هذا الحاسب أيضا على بطارية تكفيه للعمل 11 ساعة متواصلة، ويمكن شحنها بوقت قصير بفضل تقنية Lenovo Vantage.

Lenovo تغزو الأسواق بحاسب متطور وأنيق
chudo.tech

وتحوي برمجياته العديد من التقنيات المتطورة كتقنية Windows Modern Standby التي تتحكم بإضاءة الشاشة أثناء توقف الشخص عن استخدامه، وتقنية SmartPower On وتقنيات للتحكم به عبر الأوامر الصوتية.

المصدر:chudo.tch

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