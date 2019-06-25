"غوغل" تتخلى عن إنتاج الحواسب اللوحية!

أكدت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن شركة "غوغل" ستتوقف عن إنتاج الحواسب اللوحية، لتركز جهودها على مجالات أخرى.

وأشارت مصادر في الشركة إلى أنها لن تعلن هذا العام عن حواسب لوحية جديدة كما كان ينتظر، وستتوقف عن إنتاج هذا النوع من الحواسب لتركز جهودها على إنتاج الحواسب الشخصية المحمولة مثل Pixelbook.

وأكدت المصادر على أن الجهود في الشركة ستنصب على تطوير نظام التشغيل Chrome والحواسب المحمولة التي ستعمل به، لكن وبنفس الوقت ستستمر "غوغل" في دعم أجهزة Pixel Slate فنيا وبرمجيا، وستحصل هذه الأجهزة على تحديثات برمجيات الأمان لعدة سنين أخرى.

Hey, it's true...Google's HARDWARE team will be solely focused on building laptops moving forward, but make no mistake, Android & Chrome OS teams are 100% committed for the long-run on working with our partners on tablets for all segments of the market (consumer, enterprise, edu) — Rick Osterloh (@rosterloh) 20 июня 2019 г.

ومن جانبه أكد المسؤول عن قسم تطوير الأجهزة في "غوغل"، ريك أوستيرلوه، تلك المعلومات وقال "هذه الأخبار صحيحة، وفريق Google HARDWARE لن يركز جهوده فقط على تطوير الحواسب المحمولة، لكننا سنلتزم نحن وفريق Android و Chrome OS بدعم شركائنا في سوق الأجهزة اللوحية".

المصدر: computerworld